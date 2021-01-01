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MSI GL76 Pulse против Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)

64 из 100
MSI GL76 Pulse
VS
78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
MSI GL76 Pulse
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i9 11980HK
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GL76 Pulse и Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GL76 Pulse
  • Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (2.6 и 3.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 132-180% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 45.6 Вт*ч большей батареей (99 и 53.4 Вт*ч)
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13977 vs 9315 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GL76 Pulse
vs
Aorus 17X (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.6 кг 3.75 кг
Ширина 398 мм 396 мм
Высота 273 мм 293 мм
Толщина 24.2 мм 38 мм
Площадь 1087 см2 1160 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~71.1%
Боковые рамки 7.5 мм 6.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1570:1 -
Цветовой охват sRGB 94% 100%
Время отклика 8 мс -
Максимальная яркость
GL76 Pulse +7%
320 нит
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.6-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 165 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1420 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1790 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 21.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 16 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GL76 Pulse
6.42 терафлопс
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +240%
21.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.1
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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