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MSI GL76 Pulse против Gigabyte G7 (2021)

66 из 100
MSI GL76 Pulse
VS
66 из 100
Gigabyte G7 (2021)
MSI GL76 Pulse
Gigabyte G7 (2021)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GL76 Pulse и Gigabyte G7 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GL76 Pulse
  • Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (53.4 и 48.9 Вт*ч)
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GL76 Pulse
vs
G7 (2021)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.5 кг
Ширина 398 мм 395 мм
Высота 273 мм 262 мм
Толщина 24.2 мм 25.9 мм
Площадь 1087 см2 1035 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~79.7%
Боковые рамки 7.5 мм 6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1570:1 -
Цветовой охват sRGB 94% 100%
Время отклика 8 мс -
Максимальная яркость
GL76 Pulse
320 нит
G7 (2021)
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GL76 Pulse
1503
G7 (2021) +1%
1511
Geekbench 5 (многоядерный)
GL76 Pulse
6876
G7 (2021)
6853
Cinebench R20 (одноядерный)
GL76 Pulse +1%
586
G7 (2021)
581
Cinebench R20 (многоядерный)
GL76 Pulse
3822
G7 (2021) +1%
3862

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GL76 Pulse
6.42 терафлопс
G7 (2021) +16%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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