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MSI GL76 Pulse против Lenovo Legion 5 Pro (16”)

62 из 100
MSI GL76 Pulse
VS
72 из 100
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
MSI GL76 Pulse
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GL76 Pulse и Lenovo Legion 5 Pro (16”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro (16”)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 26.6 Вт*ч большей батареей (80 и 53.4 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (941 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GL76 Pulse
vs
Legion 5 Pro (16”)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.54 кг
Ширина 398 мм 356 мм
Высота 273 мм 264.2 мм
Толщина 24.2 мм 21.7-26.8 мм
Площадь 1087 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~78.9%
Боковые рамки 7.5 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1570:1 1181:1
Цветовой охват sRGB 94% 98.1%
Охват Adobe RGB - 71.4%
Охват DCI-P3 - 73.3%
Время отклика 8 мс 3 мс
Максимальная яркость
GL76 Pulse
320 нит
Legion 5 Pro (16”) +56%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GL76 Pulse
4.329 терафлопс
Legion 5 Pro (16”) +22%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.9 x 7.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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