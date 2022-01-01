MSI GP66 Leopard против ASUS VivoBook S15 M533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GP66 Leopard
- Видеокарта показывает в среднем на 630-859% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (65 и 50 Вт*ч)
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7671 vs 6941 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.8 и 2.38 кг)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (841 и 956 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|1.8 кг
|Размеры
|358 x 267 x 23.4 мм
|359.8 x 233.8 x 16.1 мм
|Площадь
|956 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~79.8%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|53 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|951:1
|516:1
|Цветовой охват sRGB
|95.8%
|65%
|Охват Adobe RGB
|66%
|45%
|Охват DCI-P3
|65.2%
|43.6%
|Время отклика
|12 мс
|18 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 240 / 280 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|1062 грамма
|194 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
GP66 Leopard +19%
1251
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
GP66 Leopard +31%
6110
4669
Cinebench R23 (одноядерный)
GP66 Leopard +8%
1245
1149
Cinebench R23 (многоядерный)
GP66 Leopard +11%
7671
6941
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|85.5 дБ
|81.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|-
|10.5 x 7.3 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1