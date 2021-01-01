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MSI GP66 Leopard против Dell Alienware x17 R1

70 из 100
MSI GP66 Leopard
VS
73 из 100
Dell Alienware x17 R1
MSI GP66 Leopard
Dell Alienware x17 R1
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GP66 Leopard и Dell Alienware x17 R1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GP66 Leopard
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (2.38 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (956 и 1195 см2)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5037 vs 2884 баллов
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (87 и 65 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GP66 Leopard
vs
Alienware x17 R1

Корпус

Вес 2.38 кг 3.02 кг
Ширина 358 мм 399.2 мм
Высота 267 мм 299.4 мм
Толщина 23.4 мм 20.9-21.4 мм
Площадь 956 см2 1195 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~69%
Боковые рамки 6.3 мм 8.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 890:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 95% 100%
Время отклика 3 мс 1 мс
Максимальная яркость
GP66 Leopard +27%
380 нит
Alienware x17 R1
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GP66 Leopard +28%
13.8 терафлопс
Alienware x17 R1
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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