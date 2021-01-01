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MSI GP66 Leopard против Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)

67 из 100
MSI GP66 Leopard
VS
68 из 100
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
MSI GP66 Leopard
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GP66 Leopard и Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GP66 Leopard
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16.1 Вт*ч большей батареей (65 и 48.9 Вт*ч)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.2 и 2.38 кг)
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12231 vs 7314 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GP66 Leopard
vs
A5 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.2 кг
Ширина 358 мм 361 мм
Высота 267 мм 258 мм
Толщина 23.4 мм 29 мм
Площадь 956 см2 931 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~72.1%
Боковые рамки 6.3 мм 7.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 55 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 890:1 1101:2
Цветовой охват sRGB 95% 94.7%
Охват Adobe RGB - 65.2%
Охват DCI-P3 - 68.3%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
GP66 Leopard +27%
380 нит
A5 (AMD 5000 Series)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 690 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GP66 Leopard +28%
13.8 терафлопс
A5 (AMD 5000 Series)
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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