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MSI GP66 Leopard против Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)

70 из 100
MSI GP66 Leopard
VS
77 из 100
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
MSI GP66 Leopard
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
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Экран
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GP66 Leopard и Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GP66 Leopard
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 350 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.2 и 2.38 кг)
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5127 vs 2884 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (99 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (871 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GP66 Leopard
vs
Aorus 15P (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.2 кг
Ширина 358 мм 357 мм
Высота 267 мм 244 мм
Толщина 23.4 мм 27 мм
Площадь 956 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~77%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 890:1 -
Цветовой охват sRGB 95% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
GP66 Leopard +9%
380 нит
Aorus 15P (Intel 11th Gen)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1230 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1635 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 20.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 16 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GP66 Leopard
13.8 терафлопс
Aorus 15P (Intel 11th Gen) +46%
20.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC1220
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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