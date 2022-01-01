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MSI GP66 Leopard против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

60 из 100
MSI GP66 Leopard
VS
49 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
MSI GP66 Leopard
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GP66 Leopard и HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GP66 Leopard
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7671 vs 5618 баллов
  • Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (65 и 52.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.23 и 2.38 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GP66 Leopard
vs
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.23 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 359.9 x 256 x 23.3 мм
Площадь 956 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~72.8%
Боковые рамки 6.3 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 53 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 -
Цветовой охват sRGB 95.8% -
Охват Adobe RGB 66% -
Охват DCI-P3 65.2% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость
GP66 Leopard +27%
380 нит
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 230 / 240 / 280 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 1062 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
GP66 Leopard +332%
13.8 терафлопс
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 85.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Нет
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет -
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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