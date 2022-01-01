Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея 65 Вт*ч - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GP66 Leopard Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (65 и 53.5 Вт*ч) Причины выбрать MSI Crosshair 15 На 129% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17542 vs 7671 баллов

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.25 и 2.38 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 2.25 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 359 x 259 x 26.9 мм Площадь 956 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~72.2% Боковые рамки 6.3 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 - Цветовой охват sRGB 95.8% - Охват Adobe RGB 66% - Охват DCI-P3 65.2% - Время отклика 12 мс - Максимальная яркость GP66 Leopard 380 нит Crosshair 15 н/д

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 240 / 280 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 1062 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц Ядер 6 14 Потоков 12 20 L3-кэш 12 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GP66 Leopard 1251 Crosshair 15 +46% 1832 Geekbench 5 (многоядерный) GP66 Leopard 6110 Crosshair 15 +111% 12870 Cinebench R23 (одноядерный) GP66 Leopard 1245 Crosshair 15 +51% 1884 Cinebench R23 (многоядерный) GP66 Leopard 7671 Crosshair 15 +129% 17542

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 130 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU GP66 Leopard 13.8 терафлопс Crosshair 15 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 85.5 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.