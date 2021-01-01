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MSI GP76 Leopard против Acer Nitro 5 (AN517-41)

69 из 100
MSI GP76 Leopard
VS
72 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
MSI GP76 Leopard
Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI GP76 Leopard и Acer Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GP76 Leopard
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.7 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3873 vs 2889 баллов
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1005 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GP76 Leopard
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.7 кг
Ширина 397 мм 403.5 мм
Высота 284 мм 249 мм
Толщина 25.9 мм 24.9 мм
Площадь 1127 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~82.1%
Боковые рамки 7 мм 10.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6000 об/мин -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1485 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GP76 Leopard +21%
13.8 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41)
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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