GP76 Leopard или Nitro 5 AN517-54 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GP76 Leopard Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7613 vs 5534 баллов

Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (65 и 57.5 Вт*ч) Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54 Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.2 и 2.9 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.2 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм Площадь 1127 см2 1128 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.1% Боковые рамки 7 мм 10.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6000 об/мин - Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1243:1 Цветовой охват sRGB 100% 55% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика 3 мс 16 мс Максимальная яркость GP76 Leopard н/д Nitro 5 AN517-54 300 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 280 Вт 135 / 180 Вт Вес зарядного устройства - 387 / 580 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Базовая частота 2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GP76 Leopard 1294 Nitro 5 AN517-54 +10% 1420 Geekbench 5 (многоядерный) GP76 Leopard +29% 6035 Nitro 5 AN517-54 4687 Cinebench R23 (одноядерный) GP76 Leopard 1221 Nitro 5 AN517-54 +18% 1444 Cinebench R23 (многоядерный) GP76 Leopard +38% 7613 Nitro 5 AN517-54 5534

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 130 Вт 75 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1635 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU GP76 Leopard +106% 13.8 терафлопс Nitro 5 AN517-54 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Nahimic 3 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.