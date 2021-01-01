Главная > Сравнение ноутбуков > GP76 Leopard или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

MSI GP76 Leopard против Acer Swift 3 SF316-51

63 из 100
MSI GP76 Leopard
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
MSI GP76 Leopard
Acer Swift 3 SF316-51
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GP76 Leopard и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GP76 Leopard
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7613 vs 5397 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.7 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (868 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GP76 Leopard
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 2.9 кг 1.7 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 1127 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~82.3%
Боковые рамки 7 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6000 об/мин -
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1842:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB - 68.5%
Охват DCI-P3 - 66.6%
Время отклика 3 мс 26 мс
Максимальная яркость
GP76 Leopard
н/д
Swift 3 SF316-51
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1100 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GP76 Leopard +879%
13.8 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Alienware m17 R4 vs GP76 Leopard
2. Blade 17 (2021) vs GP76 Leopard
3. G7 17 7700 vs GP76 Leopard
4. MacBook Pro 16 (2021) vs Swift 3 SF316-51
5. XPS 17 9710 (2021) vs Swift 3 SF316-51
6. IdeaPad 5 15” (Intel) vs Swift 3 SF316-51
7. Aspire 5 (A517-52) vs Swift 3 SF316-51
8. Aspire 5 (A515-56) vs Swift 3 SF316-51

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 3 SF316-51 и MSI GP76 Leopard – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры