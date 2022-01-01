MSI GP76 Leopard против ASUS TUF Gaming F15 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GP76 Leopard
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (65 и 48 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.3 и 2.9 кг)
- На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9243 vs 7613 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (919 и 1127 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|2.3 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|359 x 256 x 22.8-24.3 мм
|Площадь
|1127 см2
|919 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~73%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|6000 об/мин
|-
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 240 / 280 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|546 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1249
1404
Geekbench 5 (многоядерный)
GP76 Leopard +3%
6115
Cinebench R23 (одноядерный)
1221
1432
Cinebench R23 (многоядерный)
7613
9243
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|75 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1635 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|77.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Размер
|-
|10.6 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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