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MSI GS66 Stealth против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

MSI GS66 Stealth
VS
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
MSI GS66 Stealth
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
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Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS66 Stealth и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS66 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 190-259% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2530 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.9 и 2.17 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (819 и 888 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS66 Stealth
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 2.17 кг 1.9 кг
Ширина 358 мм 356 мм
Высота 248 мм 230 мм
Толщина 19.8 мм 19.9 мм
Площадь 888 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~82%
Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Скорость куллера 6600 об/мин -
Уровень шума 58 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 230 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 885 граммов -

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1200 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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