Главная > Сравнение ноутбуков > GS66 Stealth (11th Gen Intel) или Omen 16 (2021 Intel) – что лучше выбрать?

MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel) против HP Omen 16 (2021 Intel)

65 из 100
MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
VS
60 из 100
HP Omen 16 (2021 Intel)
MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
HP Omen 16 (2021 Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel) и HP Omen 16 (2021 Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12430 vs 9422 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS66 Stealth (11th Gen Intel)
vs
Omen 16 (2021 Intel)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.3 кг
Размеры 358.3 x 248 x 19.8 мм 369.2 x 248 x 23 мм
Площадь 889 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~78%
Боковые рамки 6.5 мм 6.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1191:1
Цветовой охват sRGB - 99.5%
Охват Adobe RGB - 73.7%
Охват DCI-P3 - 72.3%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства - 763 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц -
Boost частота GPU 1567 МГц -
FLOPS 12 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
GS66 Stealth (11th Gen Intel) +87%
12 терафлопс
Omen 16 (2021 Intel)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 против MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
2. Dell Alienware m15 R4 против MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
3. MSI GP76 Leopard против GS66 Stealth (11th Gen Intel)
4. MSI GF75 Thin против GS66 Stealth (11th Gen Intel)
5. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против HP Omen 16 (2021 Intel)
6. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против HP Omen 16 (2021 Intel)
7. HP Omen 17 (2021) против Omen 16 (2021 Intel)
8. ASUS TUF Gaming F15 (2021) против HP Omen 16 (2021 Intel)
9. HP Omen 16 (2021 AMD) против Omen 16 (2021 Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Omen 16 (2021 Intel) и MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры