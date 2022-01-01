Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 2560 x 1440 (240 Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 70 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх

Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12430 vs 9422 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Omen 16 (2021 Intel) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.3 кг Размеры 358.3 x 248 x 19.8 мм 369.2 x 248 x 23 мм Площадь 889 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~78% Боковые рамки 6.5 мм 6.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 2560 x 1440 (240 Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1191:1 Цветовой охват sRGB - 99.5% Охват Adobe RGB - 73.7% Охват DCI-P3 - 72.3% Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость GS66 Stealth (11th Gen Intel) 300 нит Omen 16 (2021 Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 70 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства - 763 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU GS66 Stealth (11th Gen Intel) +87% 12 терафлопс Omen 16 (2021 Intel) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Nahimic 3 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.