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MSI GS66 Stealth против HP Victus 16 (2021 Intel)

71 из 100
MSI GS66 Stealth
VS
70 из 100
HP Victus 16 (2021 Intel)
MSI GS66 Stealth
HP Victus 16 (2021 Intel)
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Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS66 Stealth и HP Victus 16 (2021 Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS66 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 Intel)
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3776 vs 2725 баллов
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 182 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS66 Stealth
vs
Victus 16 (2021 Intel)

Корпус

Вес 2.17 кг 0 кг
Ширина 358 мм -
Высота 248 мм -
Толщина 19.8 мм -
Площадь 888 см2 0 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~Infinity%
Боковые рамки 6.3 мм -178.2 мм
Цвета Черный Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 3 2
Скорость куллера 6600 об/мин -
Уровень шума 58 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 182 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
GS66 Stealth
300 нит
Victus 16 (2021 Intel)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 885 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 12 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS66 Stealth +11%
12 терафлопс
Victus 16 (2021 Intel)
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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