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MSI GS66 Stealth против Alpha 17

MSI GS66 Stealth
VS
MSI Alpha 17
MSI GS66 Stealth
MSI Alpha 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS66 Stealth и Alpha 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS66 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.17 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 65 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (888 и 1081 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2732 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS66 Stealth
vs
Alpha 17

Корпус

Вес 2.17 кг 2.6 кг
Ширина 358 мм 399 мм
Высота 248 мм 271 мм
Толщина 19.8 мм 28 мм
Площадь 888 см2 1081 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~76.3%
Боковые рамки 6.3 мм 8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Скорость куллера 6600 об/мин -
Уровень шума 58 дБ 54 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1104:1
Цветовой охват sRGB - 59%
Охват Adobe RGB - 41%
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
GS66 Stealth +20%
300 нит
Alpha 17
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 885 граммов 911 граммов

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81 дБ 89 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GS66 Stealth +4%
1203
Alpha 17
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
GS66 Stealth
5599
Alpha 17 +25%
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
GS66 Stealth +3%
484
Alpha 17
472
Cinebench R20 (многоядерный)
GS66 Stealth
2732
Alpha 17 +41%
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1265 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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Отзывы

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