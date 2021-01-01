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MSI GS76 Stealth против Acer Swift 3 SF316-51

71 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
MSI GS76 Stealth
Acer Swift 3 SF316-51
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх
  • На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12725 vs 5397 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.7 и 2.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (868 и 1026 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 2.45 кг 1.7 кг
Размеры 396.1 x 259 x 20.25 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 1026 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~82.3%
Боковые рамки 6.6 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 55.7 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 744:1 1842:1
Цветовой охват sRGB 94.2% 99.5%
Охват Adobe RGB 66.5% 68.5%
Охват DCI-P3 68.7% 66.6%
Время отклика 3 мс 26 мс
Максимальная яркость
GS76 Stealth
300 нит
Swift 3 SF316-51
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
GS76 Stealth +136%
12725
Swift 3 SF316-51
5397

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1100 МГц
FLOPS 12 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS76 Stealth +751%
12 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 89 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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