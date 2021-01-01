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MSI GS76 Stealth против ASUS ROG Strix Scar 17 G733

74 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
75 из 100
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
MSI GS76 Stealth
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и ASUS ROG Strix Scar 17 G733 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.45 и 2.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1026 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
ROG Strix Scar 17 G733

Корпус

Вес 2.45 кг 2.7 кг
Ширина 396.1 мм 395 мм
Высота 259 мм 282 мм
Толщина 20.25 мм 27.5 мм
Площадь 1026 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~74.1%
Боковые рамки 6.6 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 55.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 744:1 -
Цветовой охват sRGB 94.2% 100%
Охват Adobe RGB 66.5% 75.3%
Охват DCI-P3 68.7% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
GS76 Stealth
300 нит
ROG Strix Scar 17 G733
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1802 МГц
FLOPS 12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS76 Stealth
12 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 +15%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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