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MSI GS76 Stealth против Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

71 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
73 из 100
Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
MSI GS76 Stealth
Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 12900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1026 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20794 vs 12725 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

Корпус

Вес 2.45 кг -
Размеры 396.1 x 259 x 20.25 мм 395 x 282 x 28.3 мм
Площадь 1026 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~74.1%
Боковые рамки 6.6 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 3 4
Уровень шума 55.7 дБ 39.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 744:1 -
Цветовой охват sRGB 94.2% 100%
Охват Adobe RGB 66.5% 75.3%
Охват DCI-P3 68.7% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 100 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 14
Потоков 16 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1802 МГц
FLOPS 12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS76 Stealth
12 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +15%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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