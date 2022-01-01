Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GS76 Stealth Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1026 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20794 vs 12725 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг - Размеры 396.1 x 259 x 20.25 мм 395 x 282 x 28.3 мм Площадь 1026 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~74.1% Боковые рамки 6.6 мм 6 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 3 4 Уровень шума 55.7 дБ 39.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 360 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 744:1 - Цветовой охват sRGB 94.2% 100% Охват Adobe RGB 66.5% 75.3% Охват DCI-P3 68.7% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость GS76 Stealth 300 нит ROG Strix Scar 17 G733 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 230 Вт 100 / 280 Вт Вес зарядного устройства 590 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 80-95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1802 МГц FLOPS 12 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU GS76 Stealth 12 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +15% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 89 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.