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MSI GS76 Stealth против Dell G15 5520 (2022)

66 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
MSI GS76 Stealth
Dell G15 5520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и Dell G15 5520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 12725 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
G15 5520 (2022)

Корпус

Вес 2.45 кг 2.5 кг
Размеры 396.1 x 259 x 20.25 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 1026 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~69%
Боковые рамки 6.6 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 55.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 744:1 800:1
Цветовой охват sRGB 94.2% -
Охват Adobe RGB 66.5% -
Охват DCI-P3 68.7% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
GS76 Stealth +20%
300 нит
G15 5520 (2022)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GS76 Stealth
1574
G15 5520 (2022) +12%
1770
Geekbench 5 (многоядерный)
GS76 Stealth
8131
G15 5520 (2022) +35%
10963
Cinebench R23 (одноядерный)
GS76 Stealth
1575
G15 5520 (2022) +14%
1795
Cinebench R23 (многоядерный)
GS76 Stealth
12725
G15 5520 (2022) +22%
15563

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц -
Boost частота GPU 1567 МГц -
FLOPS 12 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
GS76 Stealth +61%
12 терафлопс
G15 5520 (2022)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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