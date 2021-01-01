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MSI GS76 Stealth против Dell G7 17 7700

74 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
62 из 100
Dell G7 17 7700
MSI GS76 Stealth
Dell G7 17 7700
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и Dell G7 17 7700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.45 и 2.85 кг)
  • На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5129 vs 2190 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1026 и 1155 см2)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
G7 17 7700

Корпус

Вес 2.45 кг 2.85 кг
Ширина 396.1 мм 398.2 мм
Высота 259 мм 290 мм
Толщина 20.25 мм 19.3-20.7 мм
Площадь 1026 см2 1155 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~71.4%
Боковые рамки 6.6 мм 7.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 55.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 744:1 600:1
Цветовой охват sRGB 94.2% 95%
Охват Adobe RGB 66.5% 73%
Охват DCI-P3 68.7% 73%
Время отклика 3 мс 9 мс
Максимальная яркость
GS76 Stealth
300 нит
G7 17 7700
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 130 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GS76 Stealth +28%
1615
G7 17 7700
1258
Geekbench 5 (многоядерный)
GS76 Stealth +105%
9392
G7 17 7700
4591
Cinebench R20 (одноядерный)
GS76 Stealth +28%
603
G7 17 7700
470
Cinebench R20 (многоядерный)
GS76 Stealth +134%
5129
G7 17 7700
2190

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1215 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1485 МГц
FLOPS 12 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS76 Stealth +295%
12 терафлопс
G7 17 7700
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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