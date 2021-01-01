MSI GS76 Stealth против Dell G7 17 7700
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
97
78
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
52
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
96
91
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
66
63
Оценка NanoReview
74
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.45 и 2.85 кг)
- На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5129 vs 2190 баллов
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1026 и 1155 см2)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.45 кг
|2.85 кг
|Ширина
|396.1 мм
|398.2 мм
|Высота
|259 мм
|290 мм
|Толщина
|20.25 мм
|19.3-20.7 мм
|Площадь
|1026 см2
|1155 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~71.4%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|55.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|744:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|94.2%
|95%
|Охват Adobe RGB
|66.5%
|73%
|Охват DCI-P3
|68.7%
|73%
|Время отклика
|3 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|130 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
GS76 Stealth +28%
1615
1258
Geekbench 5 (многоядерный)
GS76 Stealth +105%
9392
4591
Cinebench R20 (одноядерный)
GS76 Stealth +28%
603
470
Cinebench R20 (многоядерный)
GS76 Stealth +134%
5129
2190
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80-95 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|86 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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