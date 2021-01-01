Главная > Сравнение ноутбуков > GS76 Stealth или Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) – что лучше выбрать?

MSI GS76 Stealth против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

74 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
77 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
MSI GS76 Stealth
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2 и 2.45 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 122% более четкий дисплей – 282 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (890 и 1026 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.45 кг 2 кг
Ширина 396.1 мм 356 мм
Высота 259 мм 250 мм
Толщина 20.25 мм 19.9 мм
Площадь 1026 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~75.4%
Боковые рамки 6.6 мм 5.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 55.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 744:1 -
Цветовой охват sRGB 94.2% 100%
Охват Adobe RGB 66.5% 99%
Охват DCI-P3 68.7% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
GS76 Stealth
300 нит
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +40%
420 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1642 МГц
FLOPS 12 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS76 Stealth
12 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +5%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G17 G713 против MSI GS76 Stealth
2. ASUS ROG Strix Scar 17 G733 против MSI GS76 Stealth
3. MSI Katana GF76 против MSI GS76 Stealth
4. MSI GE76 Raider против MSI GS76 Stealth
5. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против MSI GS76 Stealth
6. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
7. Dell XPS 15 9510 (2021) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
8. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
9. MSI Creator 15 против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) и MSI GS76 Stealth – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры