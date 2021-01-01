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MSI GS76 Stealth против HP ENVY 17

74 из 100
MSI GS76 Stealth
VS
53 из 100
HP ENVY 17
MSI GS76 Stealth
HP ENVY 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GS76 Stealth и HP ENVY 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх
  • На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12725 vs 5043 баллов
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (2.45 и 2.73 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 44.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 55 Вт*ч)
Причины выбрать HP ENVY 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GS76 Stealth
vs
ENVY 17

Корпус

Вес 2.45 кг 2.73 кг
Ширина 396.1 мм 399 мм
Высота 259 мм 259 мм
Толщина 20.25 мм 19.3 мм
Площадь 1026 см2 1033 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.8%
Боковые рамки 6.6 мм 8 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 55.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 744:1 -
Цветовой охват sRGB 94.2% 100%
Охват Adobe RGB 66.5% -
Охват DCI-P3 68.7% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
GS76 Stealth
300 нит
ENVY 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GS76 Stealth +21%
1608
ENVY 17
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
GS76 Stealth +100%
8566
ENVY 17
4291
Cinebench R23 (одноядерный)
GS76 Stealth +18%
1575
ENVY 17
1335
Cinebench R23 (многоядерный)
GS76 Stealth +152%
12725
ENVY 17
5043

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1215 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 12 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GS76 Stealth +325%
12 терафлопс
ENVY 17
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да

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