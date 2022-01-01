Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 Батарея 99.9 Вт*ч - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GS76 Stealth Легче – весит на 210 граммов меньше (2.45 и 2.66 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать MSI Crosshair 17 Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18918 vs 12725 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 2.66 кг Размеры 396.1 x 259 x 20.25 мм 398 x 273 x 27.2 мм Площадь 1026 см2 1087 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~75.9% Боковые рамки 6.6 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 55.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 360 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 744:1 - Цветовой охват sRGB 94.2% - Охват Adobe RGB 66.5% - Охват DCI-P3 68.7% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость GS76 Stealth 300 нит Crosshair 17 н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц Ядер 8 14 Потоков 16 20 L3-кэш 24 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GS76 Stealth 1579 Crosshair 17 +20% 1896 Geekbench 5 (многоядерный) GS76 Stealth 8528 Crosshair 17 +46% 12481 Cinebench R23 (одноядерный) GS76 Stealth 1575 Crosshair 17 +22% 1920 Cinebench R23 (многоядерный) GS76 Stealth 12725 Crosshair 17 +49% 18918

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 80-95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1802 МГц FLOPS 12 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU GS76 Stealth 12 терафлопс Crosshair 17 +15% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 89 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.