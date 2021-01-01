MSI GS76 Stealth против GP76 Leopard
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
97
87
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
84
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
96
70
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
66
47
Оценка NanoReview
75
68
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.45 и 2.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5129 vs 2889 баллов
- Комплектуется на 34.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 65 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1026 и 1127 см2)
Причины выбрать MSI GP76 Leopard
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.45 кг
|2.9 кг
|Ширина
|396.1 мм
|397 мм
|Высота
|259 мм
|284 мм
|Толщина
|20.25 мм
|25.9 мм
|Площадь
|1026 см2
|1127 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~73.2%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Скорость куллера
|-
|6000 об/мин
|Уровень шума
|55.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|744:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|94.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|66.5%
|-
|Охват DCI-P3
|68.7%
|-
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 / 280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
GS76 Stealth +32%
1615
1221
Geekbench 5 (многоядерный)
GS76 Stealth +62%
9392
5788
Cinebench R20 (одноядерный)
GS76 Stealth +21%
603
498
Cinebench R20 (многоядерный)
GS76 Stealth +78%
5129
2889
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80-95 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Nahimic 3
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|86 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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