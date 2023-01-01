Главная > Сравнение ноутбуков > Katana 15 (2023) или ROG Strix SCAR 18 – что лучше выбрать?

MSI Katana 15 (2023) против Asus ROG Strix SCAR 18

58 из 100
MSI Katana 15 (2023)
VS
78 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
MSI Katana 15 (2023)
Asus ROG Strix SCAR 18
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana 15 (2023) и Asus ROG Strix SCAR 18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana 15 (2023)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.25 и 3.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (930 и 1173 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • На 208% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 10393 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 168 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana 15 (2023)
vs
ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 2.25 кг 3.1 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 930 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~80.1%
Боковые рамки 6.8 мм 5.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 3
Скорость куллера - 6400 об/мин
Уровень шума 54.4 дБ 55.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1374:1 907:1
Цветовой охват sRGB 56.8% 100%
Охват Adobe RGB 39.3% 84.9%
Охват DCI-P3 38.1% 97.2%
Время отклика 33 мс 7 мс
Максимальная яркость
Katana 15 (2023)
250 нит
ROG Strix SCAR 18 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 573 грамма 968 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 24 (8P + 16E)
Потоков 12 32
L3-кэш 12 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 64 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80
Производительность GPU
Katana 15 (2023)
6.7 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +269%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 75.6 дБ 82.7 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Stealth GS66 (2022) или MSI Katana 15 (2023)
2. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) или MSI Katana 15 (2023)
3. Asus TUF Gaming A15 (2023) или MSI Katana 15 (2023)
4. Dell G15 5530 (2023) или MSI Katana 15 (2023)
5. MSI Stealth 16 Studio или MSI Katana 15 (2023)
6. Razer Blade 18 или Asus ROG Strix SCAR 18
7. Asus ROG Strix G18 или Asus ROG Strix SCAR 18
8. MSI Titan GT77 HX (2023) или Asus ROG Strix SCAR 18
9. Dell Alienware m18 или Asus ROG Strix SCAR 18
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix SCAR 18 и MSI Katana 15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры