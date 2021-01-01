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MSI Katana GF66 против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

63 из 100
MSI Katana GF66
VS
64 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
MSI Katana GF66
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF66 и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.25 и 2.5 кг)
  • На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3782 vs 2145 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (59 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF66
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.5 кг
Ширина 359 мм 363.4 мм
Высота 259 мм 255 мм
Толщина 24.9 мм 22.9 мм
Площадь 930 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.4%
Боковые рамки 6.8 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 100 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1605 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF66
4.329 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53) +184%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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