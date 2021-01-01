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MSI Katana GF66 против ASUS ROG Strix G15 G513

63 из 100
MSI Katana GF66
VS
63 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
MSI Katana GF66
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF66 и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.1 и 2.25 кг)
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4534 vs 3782 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF66
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.25 кг 2.1 кг
Ширина 359 мм 354 мм
Высота 259 мм 259 мм
Толщина 24.9 мм 27.2 мм
Площадь 930 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.2%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 150 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF66 +35%
4.329 терафлопс
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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