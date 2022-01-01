Главная > Сравнение ноутбуков > Katana GF66 или TUF Gaming F17 (2022) – что лучше выбрать?

MSI Katana GF66 против Asus TUF Gaming F17 (2022)

59 из 100
MSI Katana GF66
VS
63 из 100
Asus TUF Gaming F17 (2022)
MSI Katana GF66
Asus TUF Gaming F17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF66 и Asus TUF Gaming F17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.25 и 2.6 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (930 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022)
  • На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15362 vs 9377 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF66
vs
TUF Gaming F17 (2022)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.6 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 394 x 264 x 22.9 мм
Площадь 930 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~79.3%
Боковые рамки 6.8 мм 5.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1137:1 1688:1
Цветовой охват sRGB 91.3% 59.7%
Охват Adobe RGB 66.7% 41.5%
Охват DCI-P3 65.4% 40.2%
Время отклика 9 мс 34 мс
Максимальная яркость
Katana GF66 +17%
350 нит
TUF Gaming F17 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 422 грамма 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1740 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Katana GF66
6.14 терафлопс
TUF Gaming F17 (2022) +16%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 78 дБ 79.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 13.0 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) или MSI Katana GF66
2. MSI Katana GF76 или MSI Katana GF66
3. MSI GF63 Thin или MSI Katana GF66
4. MSI GF65 Thin или MSI Katana GF66
5. Gigabyte G5 (2021) или MSI Katana GF66
6. Acer Nitro 5 (AN517-41) или Asus TUF Gaming F17 (2022)
7. Asus ROG Strix G17 G713 (2022) или Asus TUF Gaming F17 (2022)
8. Asus TUF Gaming F15 (2022) или Asus TUF Gaming F17 (2022)
9. Asus TUF Gaming A17 (2022) или Asus TUF Gaming F17 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus TUF Gaming F17 (2022) и MSI Katana GF66 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры