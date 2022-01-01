Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Katana GF66 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (930 и 997 см2) Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16582 vs 9377 баллов

Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (87 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.34 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм Площадь 930 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~67.3% Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1137:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 91.3% 100% Охват Adobe RGB 66.7% - Охват DCI-P3 65.4% - Время отклика 9 мс 19 мс Максимальная яркость Katana GF66 +17% 350 нит Alienware x15 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 87 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 422 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц Ядер 6 14 Потоков 12 20 L3-кэш 12 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Katana GF66 1476 Alienware x15 R2 +20% 1777 Geekbench 5 (многоядерный) Katana GF66 6507 Alienware x15 R2 +92% 12522 Cinebench R23 (одноядерный) Katana GF66 +1% 1771 Alienware x15 R2 1756 Cinebench R23 (многоядерный) Katana GF66 9377 Alienware x15 R2 +77% 16582

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 60 Вт 125 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1467 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1778 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 13.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Katana GF66 6.14 терафлопс Alienware x15 R2 +121% 13.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.