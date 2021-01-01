MSI Katana GF66 против Dell Alienware x17 R1
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
87
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
54
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
65
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
59
Оценка NanoReview
63
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Katana GF66
- Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (2.25 и 3.02 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (930 и 1195 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 82-112% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (87 и 53.5 Вт*ч)
- На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5037 vs 3782 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|3.02 кг
|Ширина
|359 мм
|399.2 мм
|Высота
|259 мм
|299.4 мм
|Толщина
|24.9 мм
|20.9-21.4 мм
|Площадь
|930 см2
|1195 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|~69%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 180 Вт
|240 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1397
Alienware x17 R1 +15%
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
4961
Alienware x17 R1 +91%
9463
Cinebench R20 (одноядерный)
599
Cinebench R20 (многоядерный)
3782
Alienware x17 R1 +33%
5037
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1