Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 53.5 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Katana GF66 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (53.5 и 41 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.82 и 2.25 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (815 и 930 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 1.82 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 356 x 228.9 x 17.99 мм Площадь 930 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~82.4% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1137:1 600:1 Цветовой охват sRGB 91.3% 100% Охват Adobe RGB 66.7% - Охват DCI-P3 65.4% - Время отклика 9 мс 35 мс Максимальная яркость Katana GF66 +17% 350 нит Inspiron 15 5510 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 422 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.7 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Katana GF66 +30% 1476 Inspiron 15 5510 1139 Geekbench 5 (многоядерный) Katana GF66 +73% 6507 Inspiron 15 5510 3761 Cinebench R23 (одноядерный) Katana GF66 1771 Inspiron 15 5510 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Katana GF66 9377 Inspiron 15 5510 н/д

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX450 2GB TGP 60 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS 6.14 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Katana GF66 +118% 6.14 терафлопс Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.