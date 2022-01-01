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MSI Katana GF66 против Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)

59 из 100
MSI Katana GF66
VS
61 из 100
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
MSI Katana GF66
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF66 и Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.25 и 2.5 кг)
  • Комплектуется на 4.6 Вт*ч большей батареей (53.5 и 48.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (930 и 1038 см2)
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-61% больше FPS в играх
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13249 vs 9377 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF66
vs
A7 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.5 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 396 x 262 x 32.4 мм
Площадь 930 см2 1038 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~79.5%
Боковые рамки 6.8 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ 59 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1137:1 1121:1
Цветовой охват sRGB 91.3% 90.9%
Охват Adobe RGB 66.7% 63.2%
Охват DCI-P3 65.4% 61.5%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Katana GF66 +17%
350 нит
A7 (AMD 5000 Series)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 422 грамма 692 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 900 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1425 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Katana GF66
6.14 терафлопс
A7 (AMD 5000 Series) +81%
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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