Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Katana GF66 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.9 и 2.25 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх

Комплектуется на 17.5 Вт*ч большей батареей (71 и 53.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10181 vs 9377 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 1.9 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 356 x 252 x 15.9-17.9 мм Площадь 930 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~74.8% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1137:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 91.3% 100% Охват Adobe RGB 66.7% - Охват DCI-P3 65.4% - Время отклика 9 мс 3 мс Максимальная яркость Katana GF66 +17% 350 нит Legion Slim 7 15" (2021, AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 71 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 95 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 422 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 60 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1695 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Katana GF66 6.14 терафлопс Legion Slim 7 15" (2021, AMD) +42% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.