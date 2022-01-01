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MSI Katana GF66 против Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD)

59 из 100
MSI Katana GF66
VS
60 из 100
Lenovo Legion Slim 7 15
MSI Katana GF66
Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF66 и Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.9 и 2.25 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 17.5 Вт*ч большей батареей (71 и 53.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10181 vs 9377 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF66
vs
Legion Slim 7 15" (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.25 кг 1.9 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 356 x 252 x 15.9-17.9 мм
Площадь 930 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~74.8%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1137:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 91.3% 100%
Охват Adobe RGB 66.7% -
Охват DCI-P3 65.4% -
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Katana GF66 +17%
350 нит
Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 95 / 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 422 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1695 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Katana GF66
6.14 терафлопс
Legion Slim 7 15" (2021, AMD) +42%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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