MSI Katana GF66 против Lenovo Yoga 7i (15”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
87
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
54
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
65
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
59
Оценка NanoReview
63
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Katana GF66
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 114-155% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3782 vs 1905 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”)
- Легче – весит на 350 граммов меньше (1.9 и 2.25 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 17.5 Вт*ч большей батареей (71 и 53.5 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (840 и 930 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|1.9 кг
|Ширина
|359 мм
|356.4 мм
|Высота
|259 мм
|235.6 мм
|Толщина
|24.9 мм
|17.9-19.2 мм
|Площадь
|930 см2
|840 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|~79.9%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 180 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF66 +9%
1397
1279
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF66 +17%
4961
4235
Cinebench R20 (одноядерный)
529
Cinebench R20 (многоядерный)
Katana GF66 +99%
3782
1905
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1