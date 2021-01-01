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MSI Katana GF66 против Alpha 15

63 из 100
MSI Katana GF66
VS
62 из 100
MSI Alpha 15
MSI Katana GF66
MSI Alpha 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF66 и Alpha 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.25 и 2.4 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3782 vs 3456 баллов
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (65 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF66
vs
Alpha 15

Корпус

Вес 2.25 кг 2.4 кг
Ширина 359 мм 357.7 мм
Высота 259 мм 248 мм
Толщина 24.9 мм 26.9 мм
Площадь 930 см2 887 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~75.7%
Боковые рамки 6.8 мм 6.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF66 +20%
1397
Alpha 15
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF66
4961
Alpha 15 +27%
6300
Cinebench R20 (одноядерный)
Katana GF66
н/д
Alpha 15
484
Cinebench R20 (многоядерный)
Katana GF66 +9%
3782
Alpha 15
3456

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1445 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 4.069 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF66 +6%
4.329 терафлопс
Alpha 15
4.069 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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