Главная > Сравнение ноутбуков > Katana GF76 или Nitro 5 AN515-57 – что лучше выбрать?

MSI Katana GF76 против Acer Nitro 5 AN515-57

57 из 100
MSI Katana GF76
VS
53 из 100
Acer Nitro 5 AN515-57
MSI Katana GF76
Acer Nitro 5 AN515-57
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF76 и Acer Nitro 5 AN515-57 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF76
  • На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12921 vs 5542 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.3 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (927 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF76
vs
Nitro 5 AN515-57

Корпус

Вес 2.6 кг 2.3 кг
Размеры 398 x 273 x 25.2 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 1087 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~72.4%
Боковые рамки 7.5 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1480:1
Цветовой охват sRGB 59.5% 59.1%
Охват Adobe RGB 41.1% 41.1%
Охват DCI-P3 39.8% 42.2%
Время отклика 31 мс 11 мс
Максимальная яркость
Katana GF76
300 нит
Nitro 5 AN515-57
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 / 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 490 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF76 +12%
1670
Nitro 5 AN515-57
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF76 +95%
9294
Nitro 5 AN515-57
4771
Cinebench R23 (одноядерный)
Katana GF76 +10%
1575
Nitro 5 AN515-57
1436
Cinebench R23 (многоядерный)
Katana GF76 +133%
12921
Nitro 5 AN515-57
5542
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1237 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Katana GF76 +92%
6.14 терафлопс
Nitro 5 AN515-57
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ 75 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
8 (72.7%)
3 (27.3%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

1. Asus TUF Dash F15 (2022) или Acer Nitro 5 AN515-57
2. Asus TUF Gaming F15 (2022) или Acer Nitro 5 AN515-57
3. MSI Katana GF66 или Acer Nitro 5 AN515-57
4. MSI Thin GF63 или Acer Nitro 5 AN515-57
5. Acer Nitro 5 AN515-58 или Nitro 5 AN515-57
6. MSI GL76 Pulse или Katana GF76
7. Acer Nitro 5 (AN517-41) или MSI Katana GF76
8. MSI GP76 Leopard или Katana GF76
9. MSI Katana GF66 или Katana GF76
10. MSI Vector GP76 или Katana GF76
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 AN515-57 и MSI Katana GF76 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры