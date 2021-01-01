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MSI Katana GF76 против Dell Alienware m15 R4

65 из 100
MSI Katana GF76
VS
76 из 100
Dell Alienware m15 R4
MSI Katana GF76
Dell Alienware m15 R4
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF76 и Dell Alienware m15 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF76
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5208 vs 3736 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2.11 и 2.6 кг)
  • Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (86 и 53.5 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (996 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF76
vs
Alienware m15 R4

Корпус

Вес 2.6 кг 2.11 кг
Ширина 398 мм 360.3 мм
Высота 273 мм 276.3 мм
Толщина 25.2 мм 17.8-20.5 мм
Площадь 1087 см2 996 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~67.4%
Боковые рамки 7.5 мм 7.5 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Katana GF76
н/д
Alienware m15 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF76 +26%
1676
Alienware m15 R4
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF76 +22%
9664
Alienware m15 R4
7931
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Katana GF76 +39%
5208
Alienware m15 R4
3736

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF76
4.329 терафлопс
Alienware m15 R4 +219%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 9.9 x 5.3 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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