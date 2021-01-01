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MSI Katana GF76 против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)

65 из 100
MSI Katana GF76
VS
70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
MSI Katana GF76
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF76 и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF76
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2.6 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5208 vs 3938 баллов
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Видеокарта показывает в среднем на 112-152% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (86 и 53.5 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (972 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF76
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.81 кг
Ширина 398 мм 357.2 мм
Высота 273 мм 272.1 мм
Толщина 25.2 мм 24.9 мм
Площадь 1087 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~69%
Боковые рамки 7.5 мм 5.9 мм
Цвета Черный Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 115 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1702 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF76
4.329 терафлопс
G15 5515 (Ryzen Edition) +203%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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