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MSI Katana GF76 против Dell G5 15 5500

66 из 100
MSI Katana GF76
VS
59 из 100
Dell G5 15 5500
MSI Katana GF76
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF76 и Dell G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF76
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5208 vs 2229 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.34 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (928 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF76
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 2.6 кг 2.34 кг
Ширина 398 мм 365.5 мм
Высота 273 мм 254 мм
Толщина 25.2 мм 24.5 мм
Площадь 1087 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~72.3%
Боковые рамки 7.5 мм 10.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1502:1
Цветовой охват sRGB - 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Katana GF76
н/д
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 180 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana GF76 +34%
1676
G5 15 5500
1249
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana GF76 +107%
9664
G5 15 5500
4672
Cinebench R20 (одноядерный)
Katana GF76 +27%
613
G5 15 5500
484
Cinebench R20 (многоядерный)
Katana GF76 +134%
5208
G5 15 5500
2229

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1485 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF76 +111%
6.42 терафлопс
G5 15 5500
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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