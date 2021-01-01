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MSI Katana GF76 против Bravo 15 2021 (Ryzen)

66 из 100
MSI Katana GF76
VS
63 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
MSI Katana GF76
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana GF76 и Bravo 15 2021 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana GF76
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12921 vs 10604 баллов
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.35 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (930 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana GF76
vs
Bravo 15 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.35 кг
Ширина 398 мм 359 мм
Высота 273 мм 259 мм
Толщина 25.2 мм 24.9 мм
Площадь 1087 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~72.2%
Боковые рамки 7.5 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1237 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1645 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Katana GF76 +33%
6.14 терафлопс
Bravo 15 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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