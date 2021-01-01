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MSI Modern 14 2021 (Ryzen) против Acer Predator Triton 300 SE

57 из 100
MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
VS
65 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
Acer Predator Triton 300 SE
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Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 14 2021 (Ryzen) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7061 vs 5758 баллов
  • На 6% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 330 нит
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 14 2021 (Ryzen)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.3 кг 1.7 кг
Ширина 319 мм 323 мм
Высота 220.2 мм 228 мм
Толщина 16.9-18.1 мм 17.9 мм
Площадь 702 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~73.3%
Боковые рамки 4.6 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1590 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 1536
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 14 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
Predator Triton 300 SE +341%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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