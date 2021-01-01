Главная > Сравнение ноутбуков > Modern 14 2021 (Ryzen) или Swift 3 (SF313-53) – что лучше выбрать?

MSI Modern 14 2021 (Ryzen) против Acer Swift 3 (SF313-53)

52 из 100
MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
VS
56 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 14 2021 (Ryzen) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7061 vs 4953 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.2 и 1.3 кг)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (56 и 39 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 14 2021 (Ryzen)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.2 кг
Ширина 319 мм 302.5 мм
Высота 220.2 мм 233.9 мм
Толщина 16.9-18.1 мм 16 мм
Площадь 702 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~76.7%
Боковые рамки 4.6 мм 8.6 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1494:1
Цветовой охват sRGB - 98.7%
Охват Adobe RGB - 70.1%
Охват DCI-P3 - 73.3%
Максимальная яркость
Modern 14 2021 (Ryzen)
350 нит
Swift 3 (SF313-53) +26%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 14 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
Swift 3 (SF313-53) +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Modern 14 2021 (Ryzen) и XPS 13 9305
2. Modern 14 2021 (Ryzen) и XPS 13 9310
3. Modern 14 2021 (Ryzen) и VivoBook S14 M433
4. Modern 14 2021 (Ryzen) и ZenBook 14 UX435
5. Modern 14 2021 (Ryzen) и VivoBook S14 S435
6. Swift 3 (SF313-53) и XPS 13 9305
7. Swift 3 (SF313-53) и VivoBook S13 S333
8. Swift 3 (SF313-53) и Swift 3x (SF314-510G)
9. Swift 3 (SF313-53) и Spin 5 (SP513-55N)
10. Swift 3 (SF313-53) и Inspiron 13 7306

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 3 (SF313-53) и MSI Modern 14 2021 (Ryzen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры