Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч 67 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 14 2021 (Ryzen 5000) На 185% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6803 vs 2387 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.13 и 1.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (67 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.13 кг Размеры 319 x 220.2 x 16.9-18.1 мм 319 x 208 x 13.9 мм Площадь 702 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~81.4% Боковые рамки 4.6 мм 4.6 мм Цвета Серий, Синий Серий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1103:1 Цветовой охват sRGB - 98.8% Охват Adobe RGB - 69.7% Охват DCI-P3 - 68.5% Время отклика - 38 мс Максимальная яркость Modern 14 2021 (Ryzen 5000) 350 нит Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 220 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 12 Производительность GPU Modern 14 2021 (Ryzen 5000) +32% 1.108 терафлопс Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.6 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.