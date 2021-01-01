MSI Modern 14 2021 (Ryzen) против HP ENVY 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.3 и 1.6 кг)
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7061 vs 5002 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
- Комплектуется на 24.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 39 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|1.6 кг
|Ширина
|319 мм
|313.2 мм
|Высота
|220.2 мм
|224 мм
|Толщина
|16.9-18.1 мм
|18 мм
|Площадь
|702 см2
|702 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.9%
|~81%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|48.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|430 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +26%
1339
Geekbench 5 (многоядерный)
4583
4314
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +12%
1324
Cinebench R23 (многоядерный)
7061
5002
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|1024
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|-
|82.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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