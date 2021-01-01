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MSI Modern 14 2021 (Ryzen) против HP ProBook 445 G8

51 из 100
MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
VS
49 из 100
HP ProBook 445 G8
MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
HP ProBook 445 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 14 2021 (Ryzen) и HP ProBook 445 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 445 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (45 и 39 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 14 2021 (Ryzen)
vs
ProBook 445 G8

Корпус

Вес 1.3 кг 1.38 кг
Размеры 319 x 220.2 x 16.9-18.1 мм 321.8 x 213.8 x 19.8 мм
Площадь 702 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~78.5%
Боковые рамки 4.6 мм 6 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Modern 14 2021 (Ryzen) +40%
350 нит
ProBook 445 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 384
Поддержка DirectX 12.1 12.1
Производительность GPU
Modern 14 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
ProBook 445 G8
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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