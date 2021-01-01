Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч 45 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 14 2021 (Ryzen) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Причины выбрать HP ProBook 445 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (45 и 39 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.38 кг Размеры 319 x 220.2 x 16.9-18.1 мм 321.8 x 213.8 x 19.8 мм Площадь 702 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~78.5% Боковые рамки 4.6 мм 6 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Modern 14 2021 (Ryzen) +40% 350 нит ProBook 445 G8 250 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 45 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Да Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц FLOPS 1.108 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 448 384 Поддержка DirectX 12.1 12.1 Производительность GPU Modern 14 2021 (Ryzen) 1.108 терафлопс ProBook 445 G8 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.