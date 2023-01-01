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MSI Modern 15 против Acer Aspire 5 (A515-58)

51 из 100
MSI Modern 15
VS
51 из 100
Acer Aspire 5 (A515-58)
MSI Modern 15
Acer Aspire 5 (A515-58)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея
50 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1355U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 и Acer Aspire 5 (A515-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8797 vs 7489 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-58)
  • Комплектуется на 10.7 Вт*ч большей батареей (50 и 39.3 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15
vs
Aspire 5 (A515-58)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.8 кг
Размеры 359 x 241 x 19.9 мм 362.9 x 237.5 x 17.9 мм
Площадь 865 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~77.9%
Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Синий Серый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 -
Цветовой охват sRGB 54% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Modern 15 +20%
300 нит
Aspire 5 (A515-58)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 264 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Modern 15 +17%
8797
Aspire 5 (A515-58)
7489
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Modern 15 +20%
1.69 терафлопс
Aspire 5 (A515-58)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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