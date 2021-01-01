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MSI Modern 15 2021 (Ryzen) против Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

55 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
VS
60 из 100
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 58 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen) и Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7089 vs 4802 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (58 и 39 Вт*ч)
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen)
vs
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.4 кг
Ширина 356.8 мм 304.1 мм
Высота 233.7 мм 212.4 мм
Толщина 18.9 мм 15.6 мм
Площадь 834 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~79.4%
Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6200 об/мин
Уровень шума - 42.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1600:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 12.96 В
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 512
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

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