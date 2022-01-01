Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 9 6900HS Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (76 и 39 Вт*ч)

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 7093 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.65 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 834 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~80.2% Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Серий, Синий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Modern 15 2021 (Ryzen 5000) н/д ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX 6800S 8GB TGP 10-45 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1975 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 448 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 28 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 64 Производительность GPU Modern 15 2021 (Ryzen 5000) 1.108 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +1091% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.